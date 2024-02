Amalfi | 6 milioni di euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico della scuola “Sasso”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiEdilizia scolastica e diritto allo studio: un risultato straordinario per il Comune di, guidato dal Sindaco Daniele Milano, che si è aggiudicato un finanziamento dell’importo di circa 6disu fondi PNRR per laindel plesso scolastico di Piazza Spirito Santo dell’Istituto Comprensivo “Gerardo”. “È un sogno che si realizza. Impegno e passione pagano sempre degli sforzi profusi. Desidero condividere con tutta la cittadinanza la profonda gioia per l’avvio imminente dei lavori – esordisce il Sindaco Daniele Milano, nel corsodiretta streaming per annunciare il nuovo progetto – L’ottenimento del finanziamento di circa 6 ...