Amadeus | uno degli outfit del conduttore finisce in cassaforte | ecco cosa ha rivelato chi ha sbirciato nel suo camerino

Incredibile ma vero. Uno degli outfit di Amadeus finisce in cassaforte: il conduttore è fantastico sul palco di Sanremo Nessuno ci avrebbe mai potuto credere, eppure è stato proprio così. Lui è apparso sul palco della kermesse della musica più amata in Italia con un look a dir poco milionario. È successo poco tempo fa ed è stato un successone. Ancora più bello di sempre, il conduttore in un attimo ha conquistato tutti gli sguardi dei telespettatori. Amadeus conduce la 74esima edizione del Festival di Sanremo -Credit ANSA -Cityrumors.itPerché il Festival della Canzone Italiana di Sanremo non è solo della musica, c'è molto altro. Non è più come ai suoi esordi perché negli ultimi anni è diventata anche una kermesse che dà molta attenzione alla moda del ...

Amadeus ha indossato per buona parte della serata uno smoking realizzato da Gai Mattiolo, di broccato color oro, davvero prezioso come un lingotto. Tra i look degli artisti della terza serata, il più ...