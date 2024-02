Amadeus replica a Elena Cecchettin | “ll monologo contro i femminicidi è stato bello | non mi scuso”

(Di venerdì 9 febbraio 2024)ha criticato la presenta dei protagonisti di Mare Fuori sul palco dell’Ariston. “Le frasi ascoltate su quel palco sono roba da baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha nulla a che vedere con la violenza maschilele donne”. Così la sorella di Giulia, la ragazza uccisa barbaramente dall’ex findanzato Filippo Turetta, ha criticato l’intervento mercoledì 7 febbraio al festival di Sanremo del cast di ‘Mare fuori’ sul tema della violenzadel donne. Ha poi condiviso sui social il post – dello stesso tenore – della scrittrice Carlotta Vagnoli. Nel suo post Vagnoli aveva definito “un siparietto intriso di pinkwashing“ l’intervento degli attori della serie televisiva. Non ha tardato ad arrivare ladi, dispiaciuto ma ...

Elena Cecchettin, l'aspra critica a Sanremo 2024 La risposta di Amadeus L'intervento del cast di Mare Fuori