Amadeus ha già vinto col suo quinto Sanremo | ora gli consiglio di staccare la spina

(Di venerdì 9 febbraio 2024) di Leonardo Botta Da anni (almeno una ventina, forse dalla conduzione di Fazio) non guardo più il Festival diin diretta: troppo lunghe le serate di questa kermesse musicale per un ‘zapp(ing)atore’ incallito come me. Però, soprattutto nell’era social e complice l’insonnia che mi attanaglia, nottetempo vado sul web a cercare canzoni o frammenti della manifestazione sicuramente più seguita e commentata dagli italiani. Del Festival mi vengono in mente le emozioni di “Signor Tenente” di un genio eclettico e troppo poco compianto come Giorgio Faletti, “Quello che le donne non dicono” della Mannoia, i brani di Mia Martini e “La fotografia” di Enzo Jannacci. Ricordo con piacere anche la meravigliosamente dissacrante “Terra dei cachi” di Elio e le storie tese, il ritmo travolgente di Gabbani (“Occidentali’s karma”) e Zucchero (“Spirito nel buio”), rispettivamente ...