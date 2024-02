Alto Adige in tavola alla locanda ’Lamm’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) di Diego Casali Ci sono luoghi che conquistano un posto speciale nel cuore del visitatore. Inspesso – se non sempre – quei luoghi hanno a che fare con persone speciali. Appassionate. Anche a queste latitudini ci sono luoghi che potremmo definire ’sottovalutati’. Luoghi di passaggio, di transito. San Martino si trova al centro della Val Passiria. Non troppo distante da Merano, non distantissima dalle montagne dove si scia in inverno o si fa trekking d’astate. Perché fermarsi? Perché sì. Sarebbe infatti un peccato capitale non dedicare una sosta a questo pittoresco paesino fatto di case colorate e un’atmosfera rilassata. Famigliare. Il cielo terso, le nubi bianche che scivolano verso valle, le vette innevate che fanno l’occhiolino. Colori di una montagna autentica. A San Martino si trovava la ’Scuola Pittorica Passiriana’, e non è dunque un ...