Allerta meteo per pioggia e vento | l’avviso del sindaco Mastella

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell’diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 23:59 di domani sabato 10 febbraio, ildi BeneClementeha emesso un avviso per le avverse condizionirologiche; in particolare per il Sannio sono previsti precipitazioni, di moderata intensità dal pomeriggio e dalla sera anche a carattere di rovescio o temporale; venti forti, con possibili raffiche”. Il, pertanto, invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso diper rischio idrogeologico: – evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo ...

