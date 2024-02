Allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia oggi e domani | attesi forti temporali | le zone a rischio

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pervenerdì 9 febbraio la Protezione civile ha diramato l'peridrogeologico in diverse aree della, tra cui anche. Le piogge intense dovrebbero continuare a cadere anche sabato 10 febbraio.

Previsioni meteo per l’Emilia Romagna: allerta gialla per il 9 febbraio L’agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae) ha diramato un bollettino di allerta meteo per… Leggi ..."Nella giornata di oggi 09/02 i fenomeni tenderanno a persistere soprattutto sui settori prealpini centro-orientali, dove saranno possibili cumulate maggiori. Piogge deboli o moderate diffuse sono ...I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudest. Allerta meteo pioggia. Mare molto mosso.