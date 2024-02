Alla guida senza patente Due automobilisti nei guai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Duetrovati. Il primo multato, il secondo denunciato per insulti e resistenza. A Vailate l’altro ieri un peruviano di 30 anni residente a Trescore Cremasco, mentre stava transitando sulla Rivoltana, è stato fermato da una pattuglia della polizia locale che stava eseguendo dei controlli mentre eradell’auto della moglie, che viaggiava accanto a lui. Gli agenti della locale gli hanno chiesto lae il libretto, ma lo straniero ha riferito di non avere il documento e gli agenti, eseguito un controllo, hanno accertato che il peruviano non aveva mai conseguito il permesso die lo hanno multato per 5000 euro. Non è sfuggita ai rigori della legge neppure la moglie, intestataria ...