Al Villaggio dei Ragazzi la tappa campana del prossimo campionato italiano di biliardo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Come da tempo programmato, ha avuto luogo, aldei, la gradita visita del Presidente della Federazione Italiana Sporte Bowling (FISBB), nonché Coordinatore della Commissione fiscale del CONI, il dott. Andrea Mancino, per valutare la possibile partecipazione della Fondazione al “Progetto& Scuola”. Il Presidente della FISBB ha incontrato il Commissario straordinario del, l’avv. Antonio Caradonna, e il Coordinatore scolastico dell’Ente, l’ing. Giusto Nardi, per un sopralluogo della struttura, al termine del quale il dott. Mancino si è dichiarato entusiasta della location, che ha definito “perfetta”. Il progetto, il cui obiettivo è di avvicinare gli studenti al mondo delper mantenere viva la storia dell’antica attività ...

Urgnano. L’azienda bergamasca, MCS, specializzata nella realizzazione di sottofondi e massetti in sabbia, è stata selezionata come fornitore ... (bergamonews)

«Questi bravissimi ragazzi colombiani sono ormai di casa anche a Contigliano così come la Npc, da anni impegnata a combattere per i vertici delle classifiche dei vari campionati e il villaggio ...Il deputato di FdI Francesco Filini consegna la relazione al decreto Capitali, ma deposita quella dell'anno scorso ad un altro testo.Pnrr, via ai cantieri di demolizione e ricostruzione dei nidi di via Biava e via Toscanini. Tutte le informazioni sulla viabilità ...