Al Villaggio dei Ragazzi la tappa campana del prossimo campionato italiano di biliardo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Maddaloni. Come da tempo programmato, ha avuto luogo, aldei, la gradita visita del Presidente della Federazione Italiana Sporte Bowling (FISBB), nonché Coordinatore della Commissione fiscale del CONI, il dott. Andrea Mancino, per valutare la possibile partecipazione della Fondazione al “Progetto& Scuola”. Il Presidente della FISBB ha incontrato il Commissario straordinario del, l’avv. Antonio Caradonna, e il Coordinatore scolastico dell’Ente, l’ing. Giusto Nardi, per un sopralluogo della struttura, al termine del quale il dott. Mancino si è dichiarato entusiasta della location, che ha definito “perfetta”. Il progetto, il cui obiettivo è di avvicinare gli studenti al mondo delper mantenere viva la storia dell’antica ...