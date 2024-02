Al via il progetto dedicato ai Caregiver di ToscanAbile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Arezzo, 9 febbraio 2024 – Sabato 10 febbraio alle 10,30 inizia ilaidi. “Vi aspettiamo ad Arezzo a Piaggia S. Lorenzo, 23 (ex Scuola "G. Chiarini")” I gruppi di auto aiuto rappresentano un momento e uno spazio d’incontro tra persone (singole, in coppia o famiglie) unite da uno stesso problema per - rompere l’isolamento - raccontarsi le proprie esperienze di vita (sia gioiose che dolorose) - scambiarsi informazioni e soluzioni - condividere sofferenze e conquiste con l’obbiettivo di riscoprirsi persone cariche di risorse, non solo per sé stessi, ma per l’intera collettività.