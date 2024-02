Al Pronto Soccorso per farsi medicare | giovane pontino viene derubato dello smartphone

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 La Sezione Radiomobile di Formia ha recentemente portato avanti un’attività di indagine tempestiva e mirata che ha portato all’identificazione e al deferimento in stato di libertà di un uomo classe 1984, originario della provincia di Caserta. L’accusa nei confronti del campano è di ricettazione. Cronaca dei Fatti Tutto è iniziato quando ilè stato notato con atteggiamento sospetto all’interno deldell’Ospedale Dono Svizzero di Formia. Alcune persone in attesa di cure mediche hanno segnalato la sua presenza, tra cui un ragazzo di Gaeta. Quest’ultimo, durante la ricezione delle cure per un infortunio, ha lasciato incustodito il proprio zaino contenente un cellulare di valore. Una volta terminata la visita medica, la vittima si è accorta del furto e ha prontamente richiesto ...

E’ accaduto di una scuola fiorentina, l’Istituto di istruzione superiore Morante – Ginori Conti, in via Chiantigiana. 21 a Firenze. 21, secondo quanto appreso, le persone portate in ospedale, tutte in ...Ndll’ultima seduta del consiglio comunale di Rimini, Gloria Lisi aveva interrogato sula situazione dei senza tetto, mentre all’esterno della sala era in crso un presidio sullo stesso tema organizzato ...5 MILIONI DI EURO PER LE SALE OPERATORIE E I REPARTI DI GASTROENTEROLOGIA E PRONTO SOCCORSO ...