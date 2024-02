Al Mudec Photo di Milano il mondo “Short&Sweet” di Martin Parr

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024)– "Short&Sweet”, ilvisto da– uno dei fotografi britannici più affermati del nostro tempo – è in mostra da sabato 10 febbraio e fino al 30 giugno al. L’esposizione è promossa dal Comune di-Cultura e prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE. Chi è, classe 1952, uno dei fotografi documentaristi britannici più affermati e riconosciuti del nostro tempo, presenta in questa mostra oltre 60 fotografie selezionate appositamente per questo progetto. Le immagini sono presentate insieme all’installazione “Common Sense”, una selezione di oltre 200 fotografie in formato A3, che offrono uno studio ravvicinato del consumo di massa e della ...