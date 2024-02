al Jazeera | raid Idfa Rafah | 8 vittime

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 2.23 L'emittente araba Alafferma che sarebbero almeno otto persone rimaste uccise e altre 18 ferite in attacchi delle forze israeliane con tro due case a, nel sud della Striscia di Gaza. IntantoIi Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha avvertito Israele che il suo piano per un'operazione militare contro"aumenterà esponenzialmente quello che è già un incubo umanitario con conseguenze regionali indicibili".

Proteste a Tel Aviv, in migliaia chiedono il cessate il fuoco. Oms: "Epatite A e ittero dilagano nella popolazione di Gaza " Più di 40 persone sono ... (sbircialanotizia)

Gaza, 24 gen. (Adnkronos) - Altri sei palestinesi sono stati uccisi e altri 11 feriti in un bombardamento israeliano che ha preso di mira varie aree ... (liberoquotidiano)

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - L'emittente araba Al Jazeera afferma che almeno otto persone sono rimaste uccise e altre ...Al Jazeera in serata ha confermato la morte di un comandante di Hezbollah. Secondo la radio militare israeliana la vittima era responsabile di un attacco condotto in mattinata contro la città ...Gli Usa tornano a colpire in Iraq, dove un attacco di droni ha preso di mira un veicolo nella zona est di Baghdad uccidendo almeno tre persone, secondo quanto riferito dalle fonti della sicurezza.