Agricoltori | Meloni e il taglio dell’Irpef | «Siamo dalla vostra parte» Lollobrigida | «Garantirà oltre il 90% delle imprese»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il ministro dell’Agricolturaha incontrato a Palazzo Chigi le sigle del mondo agricolo. E ha dichiarato che l’esonerocosì com’era, per tutti «ha creato un disequilibrio tra italiani: è giusto continuare a esentare in questo momento di difficoltà» chi ne ha bisogno ma «ci sono italiani che sono stati esentati che invece hanno dei redditi non superiori alla media degli italiani ma alla media dei più ricchi e questa non è equità fiscale». Poco prima, la presidente del Consiglio Giorgia, alla presenza del ministroinfrastrutture Matteo Salvini in collegamento, ha annunciato l’esenzione dal pagamentoper i redditi dei lavoratori del settore agricolo sotto i 10 mila euro. «Ci sono alcune proposte della Lega, a costo zero, depositate prima dell’arrivo dei ...