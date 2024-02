Agricoltori e proteste | Procaccini stronca la solita pantomima di Calvani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) I trattori hanno sfilato nel cuore di Roma. Anche se è stata annullata la manifestazione degliche era stata indetta per oggi nel centro della Capitale, la protesta non si ferma. Intanto, a Palazzo Chigi le organizzazioni del mondo agricolo hanno partecipato a un incontro di oltre due ore con il presidente del Consiglio Meloni, i vicepremier Salvini e Tajani e i ministri Lollobrigida, Giorgetti, Piantedosi, Fitto, Ciriani e Calderone. "L'esenzione Irpef negli anni passati è stata una misura iniqua e ha favorito soprattutto i grandi imprenditori e le imprese con volumi di affari elevati - ha detto il premier - La proposta del Governo è quella aiutare gliche ne hanno bisogno limitando l'esenzione Irpef ai redditi agrari e domenicali che non eccedono l'importo di diecimila euro. In altre parole, l'esenzione dell'Irpef deve essere ...