Aggredisce la moglie nella caserma dei Carabinieri mentre lei lo denunciava

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ha raggiunto ladeidove si trovava per denunciarlo per maltrattamenti e, davanti ai militari, ha iniziato a inveire contro di lei tentando anche di aggredirla. L'uomo, D.R., di 37 anni, è stato quindi bloccato dai militari e arrestato per maltrattamenti in...