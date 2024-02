Aggredisce la moglie Allontanato da casa

(Di venerdì 9 febbraio 2024) A chiedere il suo allontanamento da, sono stati i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, dopo una serie di interventi a tutela della, per aggressioni gravi avvenute tra le mura domestiche e davanti ai figli piccoli. Una richiesta che la Procura di Como ha condiviso e trasmesso al Gip e sfociata ieri mattina nell’esecuzione di un decreto di allontanamento nei confronti di un muratore romeno di 44 anni. I militari si sono presentati all’alba notificandogli il provvedimento e assicurandosi che l’uomo lasciasse l’abitazione. Su di lui grava un’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza dei figli minori della coppia, per una serie di episodi confermati dalle dichiarazioni della, che negli anni avrebbe subito aggressioni fisiche e psicologiche. Al punto da sfociare, più volte, nell’intervento dei ...

La vittima terrorizzata ha chiesto aiuto alla sorella, i carabinieri hanno trovato l'uomo già in camera da letto ...È successo a Campobello di Licata dove un disoccupato sessantenne è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia ...