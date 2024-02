Affidata la Manutenzione Sismica dell' Autostrada Torano-Pescara per 131 Milioni di Euro

(Di venerdì 9 febbraio 2024)- Quattro viadotti cruciali lungo l'A25saranno sottoposti a lavori di messa in sicurezza, grazie a una commessa del valore di 131diappena assegnata. Il contratto, dal valore complessivo di 131di, è stato ottenuto da un consorzio guidato da Cossi Costruzioni, società controllata dal gruppo Webuild, che detiene il 60% del consorzio. A Cossi Costruzioni si affiancano Mga (Reway group), con il 25%, e Spic, con il restante 15%. Si prevede che l'esecuzione dei lavori genererà circa 200 posti di lavoro, tra personale diretto e collaboratori esterni. Questa commessa, commissionata dal commissario straordinario per la sicurezza antie il ripristino ...

