Aeroporto | allarme rosso Acquaroli rischia di perdere Roma | Milano e Napoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Mentre la battaglia si sposta dai cieli del Sanzio alle aule di Tribunale (ieri Atim si è opposta al decreto ingiuntivo di Aeroitalia), gli aerei perno pericolosamente di rimanere a terra (almeno fino a un nuovo bando), minando l’efficacia della continuità territoriale ormai destinata a interrompersi prima del previsto. Il previsto sarebbe ottobre, come annunciato in tempi non sospetti dal vettore, dopo la querelle sui mancati pagamenti dell’accordo di sponsorizzazione per 750mila euro e contestati all’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche. All’atto pratico, invece, la compagnia potrebbe andarsene nel giro di un paio di settimane. Lo ha spiegato, sempre ieri, l’amministratore delegato Gaetano Intrieri. "Non so proprio come sia venuta fuori la data di marzo", ha ...