Aereo diretto a Muscat costretto a un atterraggio d’emergenza a Malpensa | problema tecnico in volo

(Di venerdì 9 febbraio 2024)– Paura questa sera a bordo di undella Oman Air partito da. IlOman Air 144, decollato alle 21.36 dalla pista della brughiera eall’aeroporto della capitale dell’Oman, è invece stato dirottato ed è rientrato adopo appena mezz’ora a causa di un incidentein. L’di emergenza è stato effettuato dopo una trentina di minuti di sorsu Milano, come si vede dall’immagine. Secondo un testimone a bordo si sarebbe trattato dello scoppio di un finestrino dell’aeromobile, un Boeing 787-9. Notizia in aggiornamento

