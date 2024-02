Addio a San Siro | il Milan “gela“ Beppe Sala e compra l’area per il nuovo stadio La replica | “Nulla cambia”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Se il sindaco Giuseppe, dopo l’appello per la ristrutturazione dellodi Sanlanciato lo scorso 31 gennaio dall’aula del Consiglio comunale, si aspettava qualche segnale di apertura dae Inter, dev’essere rimasto un po’ deluso. Perché ieri è trapelato che il, giovedì, ha firmato il rogito per l’acquisizione delSan Francesco a San Donatoese dove dovrebbe sorgere ilrossonero. Un’operazione da 20 milioni di euro all’interno di un investimento da 40 milioni di euro che la Redbird del presidenteista Gerry Cardinale è pronta a investire per predisporre tutti gli atti per la nuova Casa del Diavolo. Ma anche dall’Inter i segnali non sembrano incoraggianti per ...