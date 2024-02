Acido ialuronico e niacinamide | la perfezione per la pelle esiste

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’è uno degli ingredienti cult per mantenere laidratata e rimpolpata, insieme al collagene. Azioni che si possono amplificare aggiungendo nella formula un altro ingrediente cult la Vitamina B3 o. La coppiaè la combo anti-età ideale. Insieme, questi attivi, formano un’alleanza unica, capace di agire in sintonia contro i principali segni dell’invecchiamento cutaneo. La, dunque,. Almeno per la. E sta nell’associazione di questi attivi: scopriamo come funzionano l’uno senza l’altro e come si rafforzano insieme. ...