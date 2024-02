Acerra | spara contro i Carabinieri tra i passanti | arrestato 29enne

Napoli al Festival diSanremo. Il rione Gescal (Secondigliano) in festa per Geolier, quartere in cui è nato e cresciuto il rapper. Neaphoto Sergio Siano ...Torre del Greco, esplosione e crollo in un appartamento per fuga di gas: due morti e un ferito grave (Video NeaPhoto, Renato Espsosito) ...Un uomo si è barricato sul balcone della propria casa a Napoli dopo aver sparato alla moglie: dopo una lunga trattativa con la polizia si è suicidato ...