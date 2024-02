Accordo Azienda-Sindacati | Nuove Assunzioni nella Società dei Trasporti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pescara - Un nuovotra l'Tua e iprevede una serie di misure per migliorare le condizioni lavorative e garantire maggiore sicurezza per il personale viaggiante. Tra i punti principali dell', vi sono, un aumento della sicurezza, la trasformazione in contratti full-time per il personale tecnico e di officina e una diversa gestione del personale inidoneo. Il presidente di Tua, Gabriele De Angelis, ha definito l'"soddisfacente su tutti i fronti", sottolineando l'attenzione dell'alle esigenze dei lavoratori e la collaborazione con le organizzazioni sindacali per il beneficio della. L'intesa è stata firmata da diverse sigle sindacali, tra cui ...

Sanremo e le scarpe . Di chi? Di John Travolta . L’ospitata del grande attore non è passata inosservata e non solo per la mal riuscita gag della Qua ... (ilfattoquotidiano)

E' stato sottoscritto oggi, nella sede del dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica di Alessandria, l'accordo quinquennale tra Università ...ricerca e l'innovazione per le quali ogni anno ...Accordo fatto per Carrefour Italia. E’ stato raggiunto un accordo tra Regione Piemonte e sindacati per l'attivazione della cassa integrazione straordinaria in 6 punti vendita diretti in Piemonte (in c ...Il Prefetto ha invitato le aziende datoriali a convocare le single sindacali per intavolare la trattativa negoziale. evidenziando l’urgenza di avviare il al più presto il confronto tra le parti.