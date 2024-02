Abilitazione conseguita all’estero | il riconoscimento di efficacia secondo la Direttiva n 2005 36 CE

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a riconoscere in maniera automatica i titoli di formazione relativi alla qualifica professionale di docente, previsti dallan./36/CE e rilasciati in un diverso Stato membro, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non risultino inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. Lo ha precisato il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, Sezione I, nella Sentenza del 16 gennaio 2024, n. 22. L'articolo .