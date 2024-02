Abarth 600e | presentate le prime fantastiche foto della nuova vettura!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 9 febbraio 2024)finalmente si mostra e lo fa con delleche la ritraggono in tutto il suo splendore. Ecco i dettagli in questa news dedicata La, versione sportiva del crossover elettrico basato sulla piattaforma condivisa con Jeep Avenger e Alfa Romeo Milano, fa il suo debutto ufficiale sul web, svelando dettagli entusiasmanti sulla sua meccanica e commercializzazione. La protagonista indiscussa è la versione Scorpionissima, disponibile in una speciale tinta Hypnotic Purple e prodotta in soli 1.949 esemplari, omaggio all’anno di fondazioneCasa automobilistica. Rivelando nuove informazioni sulla potenza, lapromette di essere un concentrato di potenza e grinta, con il suo motore da 240 ...