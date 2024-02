A2 | il presidente tiene aperta la questione mercato Se ci sarà l’occasione interverremo» Tedeschi | Il ko di Verona? Fin qui una Fortitudo incredibile»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il lavoro di squadra paga e la, con il contributo di tutti, vuol continuare a sognare. Parola delStefano. Intervenuto alla trasmissione radio Vitamina Effe, il numero uno non si è sottratto alle domande. "Dispiacere per aver perso il primato a? Sì, anche per il modo in cui è arrivata la sconfitta da +17 – sottolinea–. E’ stato un blackout, ma fin qui è stata una stagioneche nessuno avrebbe immaginato. Qui si vince e si perde tutti insieme: c’è allenatore di alta qualità, un buon quintetto, e giovani che cercano di lavorare bene in palestra per essere al meglio in partita". Udine unico vero passaggio a vuoto. "A Udine le cose non sono andate, ma sono uomini, può capitare. Forlì? Si doveva fare fallo, ma abbiamo anche visto ...