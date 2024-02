A spasso coi cani | travolto e ucciso da ambulanza | l’altro cucciolo veglia i corpi di padrone e amico

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Il cane cercava di dare inutilmente conforto al suoche però non dava più segni di vita" ha raccontato un testimone della tragedia avvenuta a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso. La vittima, il 75enne Adriano Canzian, è morto praticamente sul colpo insieme all'altro cane.

