A Sant’Ilario Giulia Pont racconta la fine di un amore

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Stasera alle 21, per la stagione del Piccolo Teatro in Piazza, ad’Enza, è in programma "Ti lascio perché ho finito l’ossitocina" di e con(foto), per la regia di Francesca Lo Bue, disegno luci di Luca Carbone. Uno spettacolo di successo al Torino Fringe Festival del 2013, vincitore del concorso Monologhi Uno Firenze nel 2012, finalista al concorso Attori Doc di Asti e pure al premio Alberto Sordi di Faenza. Ladi una storia d’è uno degli eventi più comuni e traumatici della vita di ogni persona. Un dramma che spesso si riempie di risvolti comici, talvolta assurdi.tenta di guarire il suo mal d’sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro: il pubblico diventa così il suo terapeuta. Una chiacchierata ...