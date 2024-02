A Sanremo stiamo vedendo tantissimi look total black e vi assicuriamo che c' è un motivo dietro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 febbraio 2024)è la città dei fiori, dei colori e della canzone italiana. Da quando è iniziata la settantaquattresima edizione del Festival però, qualcosa sembra non andare come previsto nel pattern cromatico visto sul palco dell’Ariston. Come avrete sicuramente notato, nelle tre serate andate in scena fino ad oggi sono stati parecchi i concorrenti che hanno scelto di presentarsi davanti al pubblico indossando un completomente nero. Magari vi potrà sembrare una nota di poco conto, e viche anche per noi all’inizio lo era, ma se come dice Agatha Christie «tre indizi fanno una prova» allora vale la pena indagare.2024 Ghali Seconda Serata Ghali in Maison Margiela Daniele Venturelli/Getty ImagesMa andiamo con ordine. La prima sera ilè diventato ...