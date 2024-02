A Sanremo i capelli sono slik | la tendenza sul palco dell’Ariston

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Amadeus è pronto a intrattenere il pubblico di Rai Uno con le ultime due puntate del Festival di2024. La kermesse canora, però, è già altamente un successo di pubblico, visti gli ascolti ottenuti, davvero, da record. Le canzoni presenti in gara, infatti,già posizionate nelle prime posizioni degli streaming italiani, contando sulla grande visibilità data dallo spettacolo musicale. Anche i look dei big presenti in garacommentatissimi in trasmissioni televisive, social network e quotidiani e potrebbero trasformarsi in delle nuove tendenze. In fatto di hair style i cantanti sembrano tutti d’accordo sulla moda del momento. Ial Festival di, infatti solohair, cos’è ladi hair style del Festival di ...