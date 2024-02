A Sanremo 2024 c’è anche lo sport | super ospite Pecco Bagnaia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio- Ac’è posto per tutti,per lod’eccezione di questa serata duetti, è il campione moto GP. Non è la prima volta che questi due mondi, all’apparenza così lontani, si uniscono. Come dimenticare quel Leclerc schierato in prima fila durante la scorsa edizione, o la partecipazione comedi Valentino Rossi nel 2003? “Sto per presentarvi l’più veloce del mondo, il campione del mondo per il secondo anno di fila!”:recupera il centro del palco, compostissimo. “Io la mattina prima di iniziare la giornata, ascolto sempre la musica. Spazio su qualsiasi genere, la musica fa parte del mio mondo”: ...