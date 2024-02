A Rezzato un masso piove sul tetto di una casa | lo sfonda e distrugge il bagno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024)(Brescia) – Unquesta mattina ha forato ildi unaadiacente alla una cava di carbonato di calcio di proprietà della “Fratelli Eredi Ventura” in via XX settembre a, finendo neldell’appartamento sottostante. Fortunatamente nessuno si trovava nell’edificio e così non ci sono stati feriti. I fatti sono accaduti durante una operazione che prevede l’uso di esplosivo che serve per estrarre il materiale. Si tratta di una metodologia ben rodata e che viene effettuata abitualmente. La grande pietra, del diametro di circa 30 centimetri, ha colpito la copertura dell’abitazione ad altissima velocità, forando la soletta e alcune strutture murarie. Danni ingenti nelma anche nelle camere adiacenti, tra cui una cameretta. Il numero ...