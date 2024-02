A Napoli apre JOCA | ristorante e tapas bar di Gianluca D' Agostino

(Di venerdì 9 febbraio 2024)il 22 febbraio, il nuovodiD'a Chiaia, tra boutique storiche e botteghe artigiane, «è una zona vivace», dice lo chef. Che poi aggiunge: «Ci piace stare in mezzo ai giovani». Giovani e non, aggiunge poco dopo. D'torna così alla sua, dopo la lunga e feconda esperienza al Veritas, conclusasi due anni fa, e lo fa con un progetto tutto nuovo che mira a proporre un'idea di alta ristorazione fresca, dinamica, priva di certe ritualità talvolta esauste. «Pur rimanendo sempre un fine dining guardiamo molto all'informalità che si trova in alcune capitali europee». L'obiettivo, spiega, è dare vita a un luogo in cui stare bene, stringere legami, conoscersi e riconoscersi. Il richiamo è quello del gioco, del resto ...

“Oggi per noi è una giornata memorabile”. apre il cantiere per abbattere il Bronx di San Giovanni a Teduccio. Entro tre anni dovranno andare giù i ... (lanotiziagiornale)

Allenatore: Davide Nicola. Fra i padroni di casa out il neoacquisto Kostas Manolas, ufficializzato nella mattinata di oggi. Per il centrale greco – ex di Roma e Napoli – contratto fino al prossimo 30 ...Ricca di sfide importanti per l’alta classifica (Roma-Inter e Milan-Napoli), la ventiquattresima giornata di campionato si apre con uno scontro fondamentale per la lotta salvezza. Allo Stadio Arechi ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio", è intervenuto Antonio Casaccio, Direttore Magazine Informare: "Il Napoli lascerà Castel Volturno. De Laurentiis sta iniziando a tastare le ...