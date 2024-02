A Firenze dibattito su Mediterraneo | ' La città sia un modello'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 - Una giornata ditra associazioni, studiosi ed esperti sul ruolo dele sulla pace per far passare il messaggio chepuò essere "in termini di aggregazione". È il forum 'Il', in corso a Palazzo Vecchio e organizzato dal centro socio-culturale Dea. Ad aprire i lavori il presidente del Consiglio comunale Luca Milani che ha ricordato "il forum dei sindaci delorganizzato da Dario Nardella" e "l'eredità di Giorgio La Pira. Sono tornati al centro i temi del valore dello scambio culturale, della promozione della pace tra leche si affacciano su questo mare, il mare della nostra cultura". Per il consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi ...