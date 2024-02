A cosa servirà il cavo elettrico sottomarino tra Grecia | Cipro e Israele

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il nuovo vertice ministeriale sulla interconnessione elettrica(il Great Sea Interconnector) porta in dote una certezza: nella macro area del Mediterraneo orientale, dove si sta già giocando in parallelo la delicata partita del gas, l’elettricità è già vettore di relazioni e partnership che possono trovare un punto di equilibrio oggettivo. Per cui la realizzazione dell’interconnettorese da un lato rafforza la rete di relazioni fra Atene, Nicosia e Tel Aviv, dall’altro può offrire anche un gancio per provare a risolvere il difficile puzzle dell’Eastmed, complicato ancora di più dopo lo scoppio della guerra a Gaza. Il progetto Il Consiglio dei ministri cipriota ha approvato la partecipazione della Repubblica diall’Interconnessione per un importo fino a 100 milioni ...