A Bologna il RHEWIND ARMS 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) In questi giorni ( 8-9 febbraio) aha visto riuniti a Palazzo Re Enzo più di 350 reumatologi provenienti da tutta Italia per prendere parte al– Annual Rheuma Major Suggestionse confrontarsi sulle novità emerse in ambito reumatologico nell’arco dell’ultimo anno. In particolare, durante la prima giornata si è discusso, partendo dalle più recenti evidenze scientifiche, dell’importanza di mettere il paziente reumatico al centro del processo decisionale per renderlo parte attiva del proprio processo di cura. Un percorso di cura a 360° che prende in considerazione sia il trattamento farmacologico, sia lo stile di vita e richiede un approccio personalizzato sulla base delle esigenze dei singoli pazienti con attenzione alle differenze di genere e di sesso. Le sfide dell’aderenza terapeutica, le ...