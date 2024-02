9 Febbraio 2024 | tanti auguri a Julio Velasco

Dall’11 al 18 febbraio i Mondiali 2024 di nuoto in corsia saranno di scena a Doha. Nell’Aspire Dome lo spettacolo non mancherà, in una rassegna iridata in cui le assenze saranno molte soprattutto per ...I più amati della royal family Lo scorso 5 febbraio l’Ipsos ha realizzato un sondaggio sulla popolarità dei Windsor, intervistando 1077 persone tra i 18 e i 75 anni dal 26 al 29 gennaio 2024. Secondo ...Oggi, venerdì 9 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dot ...