9 febbraio 1977 | l’Olanda espugna Wembley e batte l’Inghilterra con una doppietta di Peters

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il 9delvince controQuarantasette anni fa, a, ci fu la sfida tra Olanda ed Inghilterra. La fonte sui cui baso questo resoconto è in buona parte (perlomeno all’inizio) un articolo del “Daily Mail” che si intitola “La notte in cui il calcio totale conquistògrazie a Cruijff e ai suoi campioni orange”. Nell’articolo si legge che quella era stata la notte dello sbarco olandese di Londra quando i “tulipani” avevano dipinto idealmente la città di orange, lasciando il segno grazie alla classe di Johan Cruijff, all’estro di Neeskens e all’audacia di Johnny Rep. E quando l’arbitro aveva fischiato la fine del primo tempo, atutti i tifosi inglesi si erano alzati in piedi per applaudire i giocatori olandesi, ancora ...