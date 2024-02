8 super model in un colpo solo La campagna di Donna Karan New York

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 9 febbraio 2024)Newsi rimette in gioco. Lo fa con una delle campagne più iconiche della primavera estate 2024: 8 tra i volti più conosciuti e iconici del sistema moda posano davanti all’obbiettivo quasi documentaristico di Annie Leibovitz all’insegna dello stile newese e della moda sobria. Celebrando il ritorno di una designer che ha fatto la storia del costume americano. In Women we trust è il titolo dellache appare contemporanea ma al tempo stesso nostalgica e rappresentativa. Essere fedele ai propri codici stilistici rappresentando il gusto e le necessità contemporanee: questa è la sfida davanti alla quale sono posti tutti i brand che desiderano rilanciare la propria immagine. ...