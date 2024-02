600 Cardiologi rilasciano consulenze gratuite ai cittadini attraverso un nuovo numero verde

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 febbraio 2024) C’è unda chiamare per ricevereda seicento. Vediamo quando parte questa iniziativa. L’iniziativa si chiama “e Aperte 2024” e mira a richiamare l’attenzione deisulla prevenzione cardiovascolare. A curare il progetto la Fondazione per il Tuo Cuore e Anmco. Un’iniziativa lodevole dei, come funziona (Cityrumors.it)Il cuore è l’organo più importante del nostro corpo insieme al cervello. Dobbiamo tutelarlo affinché l’organismo resti in salute e per ridurre il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari. La prevenzione in tal senso è fondamentale. Bisogna seguire una dieta sana e fare attività fisica per mantenere il cuore allenato mentre chi ha fattori di rischio – età, ...