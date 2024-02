5 palette di ombretti a meno di 12 euro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladiè qualcosa che affascina noi donne sin da quando siamo bambine. Se da piccole le vorremmo tutte e non vediamo l’ora di crescere per acquistarle, una volta cresciute ci rendiamo conto che unacosta e non poco. Ma Amazon avvera il sogno di noi ‘bambine cresciute’, con...

Portavoce di un trucco che non è solo stile, ma valorizzazione della personalità, la nuova palette occhi di Sephora Collection è dotata di un topper che trasforma colore e texture del make-up con un t ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Sui social iniziano a spopolare i trend legati al make up e alle acconciature dal Festival. Le due "super girls" del momento ...