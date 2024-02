22 minutes | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 22: trama, storia vera, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda 22russo del 2014 diretto da Vasily Serikov avente come soggetto il recupero di una nave russa sequestrata dai pirati somali. Un fatto realmente accaduto. Una storia vera. In Italia ilè stato trasmesso nel 2016 dalla piattaforma Infinity e nel 2019 da Italia che stasera bissa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama (storia vera) Il 6 maggio 2010 i commandos Specnaz della fanteria di marina russa, partiti dal cacciatorpediniere Marshal Shaposhnikov, abbordarono la MN Moscow University, una petroliera della quale si erano impadroniti dei pirati somali e liberarono l’intero equipaggio incolume. La Moscow University era stata ...

Basato su un fatto realmente accaduto il 5 maggio 2010 nel golfo di Aden, il film racconta dell'assalto da parte di un gruppo di pirati somali ad una petroliera russa. L'equipaggio della petroliera, ...