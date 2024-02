Zigoni | «Viani una volta mi disse “La differenza tra te e Pelè è il colore della pelle”»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La Stampa intervista Gianfranco, un simbolo a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Le storie su di lui si sprecano, tra stravaganze e peccati di un calciatore spesso paragonato a Pel. Durante l’intervista Zingoni ripercorre la sua carriera trascorsa tra Torino, Roma e Verona. Confessa anche qualche sbaglio ma assicura di non avere rimpianti perché “il calcio è solo un ricordo e uno sport da insegnare ai bambini“.: «Il calcio non era uno sport che amavo» Dall’Opitergina, squadra del paese, al Pordenone. Emozione zero perché «sentivo di essere il bambino più forte del mondo e sapevo che se andavo a provare al Pordenone, società satellite bianconera, mi prendevano. Volevo stare con i miei amici, così rifiutai, ma un prete che mi aveva visto giocare e non voleva sprecassi l’occasione, venne a parlare con mia mamma Stefania. Alla fine mi ...