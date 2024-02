Zielinski | trattativa definita con l’Inter I tempi per chiudere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Matteo Moretto, ospite di una diretta su Kick di Fabrizio Romano, ha dato aggiornamenti sulla questione Piotrin ottica Inter.già definiti per la chiusura della. UOMO IN PIÙ – Piotrsarà un nuovo giocatore del. I segnali ormai sono chiari, tra le parole di Aurelio De Laurentiis, quelle di Giuseppe Marotta e anche l’esclusione dalla lista per la Champions League del Napoli. Isembrano già definiti per la chiusura dell’affare a parametro zero. Il polacco firmerà e farà le visite mediche entro fine mese, quindi prima di marzo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...