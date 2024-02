Zielinski | altro stop in Milan-Napoli? Il punto dopo l’accordo con l’Inter – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024)di massima fra Inter esembra aver agitato le acque a. A tre giorni dalla sfida contro ilecco la situazione del centrocampista, che potrebbe essere nuovamente escluso. DESTINO SEGNATO – La domanda più frequente in questi giorni è se Piotr, vicinissimo all‘Inter per il colpo a zero in estate, verrà fatto sedere in panchina anche per. Francesco Modugno, su Sky Sport 24, informa: «La situazione è complicata e parallela alle dinamiche tipiche del campo. La questione è ben nota: quel contratto in scadenza e quel destino che sembra abbastanza segnato con la firma con, che non è arrivata arriverà. Ieri De Laurentiis ha fatto una carezza al giocato ma in modi molto più rudi nei confronti del suo ...