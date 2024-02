Zelensky nomina il generale Syrsky capo delle Forze armate

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato il generale Oleksandr Syrsky nuovo capo delle Forze armate, dopo la rimozione di Valery Zaluzhny. Lo annuncia lo stesso Zelensky su Telegram.il presidente ucraino ha annunciato via twitter la sostituzione ai vertici delle forze armate del Paese. A quasi due anni dall'invasione su larga scala russa, Valery Zaluzhny non è più il Capo delle f ...“Era il momento di cambiare”, ha detto lo stesso ormai ex generale. Il suo ‘esonero’ non è una sorpresa. Qualche mese fa Zaluzhny, in un’intervista a The Economist, aveva ammesso esplicitamente il ...