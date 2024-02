Zelensky licenzia il generale Zaluzhny | È ora di rinnovare i vertici militari

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 8 febbraio, in diretta. Kiev , attacco droni russi su Odessa: danneggiata una scuola e un palazzo (corriere)

Ucraina guerra in diretta oggi 8 febbraio, verso il due anni di conflitto iniziato il 24 febbraio 2022 con l'invasione messa in atto dalla Russia il cui leader Putin era convinto di ...Volodymyr Zelensky licenzia il generale Valerii Zaluzhny. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è ufficiale la notizia del cambio al vertice delle forze armate ucraine. A darne notizia con un post ...