Youth league Nerazzurri fuori contro l’Olympiacos

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’Inter ha interrotto per il terzo anno di fila ai playoff il percorso in: ieri ihanno affrontato ad Atenenello spareggio per ottenere il pass per gli ottavi di finale. Sono serviti i calci di rigore per decretare il vincitore, con i greci in inferiorità numerica dal 72’ e i tempi regolamentari terminati 0-0. A decidere l’eliminazione il penalty fallito da Cocchi (il migliore in campo con tanto di palo colpito). I.C.

Ok, il premio è giusto. Almeno seguendo il nuovo piano dell'Uefa per la ripartizione dei premi da qui al 2027. E non solo. Il Comitato Esecutivo della Confederazione europea riunito ieri a Parigi ha a ...